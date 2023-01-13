Появилась информация о женитьбе Канье Уэста на своей помощнице

TMZ: рэпер Канье Уэст устроил тайную свадебную церемонию со своей помощницей

Стало известно о тайной женитьбе американского рэпера Канье Уэста на своей помощнице. Об этом сообщает TMZ.

По информации издания, избранницей артиста стала Бьянка Цензори, работавшая дизайнером в компании Yeezy. По словам источников, пара устроила неофициальную свадебную церемонию, а также обменялась обручальными кольцами. Известно, что исполнитель не подавал заявление о заключении брака в официальные органы.

Ранее Канье Уэста и Бьянку Цензори заметили в Лос-Анджелесе, США, во время обеда. По данным TMZ, Йе и его возлюбленная были запечатлены на фото в понедельник, 9 января, в отеле Waldorf Astoria Beverly Hills. По словам свидетелей, пара казалась довольной, болтая во время еды. Издание также отмечает, что в последнее время рэпера часто замечали в этом отеле.

В декабре прошлого года Уэсту присвоили звание антисемита года в США из-за его высказываний.