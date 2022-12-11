Канье Уэста признали антисемитом года

В США борцы с антисемитизмом присвоили Канье Уэсту звание антисемита года

Американскому Канье Уэсту присвоили звание антисемита года в США. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на Лиору Рез — исполнительного директора некоммерческой наблюдательной организации StopAntisemitism, занимающейся борьбой с антисемитизмом в США.

По словам Лиоры Рез, Канье Уэст оказался настойчив в своих проявлениях антисемитизма. « Его непрерывная атака фанатичными заявлениями привел к ужасающим антисемитским действиям, совершаемым сторонниками превосходства белой расы, черными евреями-израильтянами и другими маргинальными группами, стремящимися причинить вред евреям», — объяснила она, почему борцы с проявлениями ненависти Уэста признали главным антисемитом.

Рез добавила, что в США ненависть к евреям уже вышла из-под контроля, и подливание масла в огонь со стороны Канье — последнее, что нужно в этой ситуации.

Ранее Канье Уэст призвал еврейский народ простить нацистского диктатора Адольфа Гитлера. Об этом он попросил в интервью ультраправому активисту и обозревателю Гэвину Макиннесу.

В последние недели Канье Уэст не раз позволял себе антисемитские высказывания. Так, он заявлял, что любит Адольфа Гитлера и желает смерти евреям — своим ненавистникам. Певец также несколько раз утверждал, что евреи контролируют большинство средств массовой информации, а также банки, недвижимость и торговые центры.

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