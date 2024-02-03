Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:03, 3 февраля 2024Ценности

Внешний вид Канье Уэста на матче сына напугал пользователей сети

Архивное фото

Архивное фото. Фото: Mark J. Rebilas / USA TODAY Sports / Reuters

Внешний вид американского рэпера и дизайнера Канье Уэста на баскетбольном матче сына Сейнта напугал пользователей сети. Соответствующий материал и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

Отмечается, что 46-летний исполнитель посетил семейное мероприятие в Лос-Анджелесе, США. Для выхода в свет он надел наряд в стиле героя фильма ужасов «Пятница, 13-е» — маньяка Джейсона Вурхиза. Так, папарацци сняли звезду в белой хоккейной маске, черной кожаной куртке, объемных перчатках и черных джинсах с эффектом потертости.

Читатели издания высказали свое мнение об образе артиста под публикацией. «Замечательно. Надеть что-то пугающее на игру сына. Такой бесчувственный», «Его нельзя подпускать близко к школе. Мне все равно, кто он», «Он психически неуравновешен», «Он пугает и своих детей и чужих», «Его нельзя подпускать к детям. Я твердо убежден, что он — бомба замедленного действия», «Шоу ужасов», — заявили юзеры.

В январе Уэст отнял телефон у папарацци из-за одного вопроса о его жене — дизайнере Бьянке Цензори.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Это будет точно территория РФ, а не Украины». В Киеве пообещали отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы

      ХАМАС назвало количество подлежащих освобождению палестинских заключенных

      Сельхозпредприятие попало под обстрел ВСУ в российском регионе

      Стилист Рогов назвал россиянам необходимое пальто в гардеробе

      Под обстрел ВСУ в российском регионе попало частное домовладение

      Захарова заявила об исчерпанном потенциале Швейцарии в урегулировании конфликтов

      Посол Украины назвал необходимый размер помощи от ЕС

      Военный эксперт высказался о реакции украинской армии на отставку Залужного

      Южная Корея вызвала посла России из-за заявления МИД о президенте страны

      Песков выразил обеспокоенность визитом Нуланд в Киев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше