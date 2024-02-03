Внешний вид Канье Уэста на матче сына напугал пользователей сети

Внешний вид американского рэпера и дизайнера Канье Уэста на баскетбольном матче сына Сейнта напугал пользователей сети. Соответствующий материал и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

Отмечается, что 46-летний исполнитель посетил семейное мероприятие в Лос-Анджелесе, США. Для выхода в свет он надел наряд в стиле героя фильма ужасов «Пятница, 13-е» — маньяка Джейсона Вурхиза. Так, папарацци сняли звезду в белой хоккейной маске, черной кожаной куртке, объемных перчатках и черных джинсах с эффектом потертости.

Читатели издания высказали свое мнение об образе артиста под публикацией. «Замечательно. Надеть что-то пугающее на игру сына. Такой бесчувственный», «Его нельзя подпускать близко к школе. Мне все равно, кто он», «Он психически неуравновешен», «Он пугает и своих детей и чужих», «Его нельзя подпускать к детям. Я твердо убежден, что он — бомба замедленного действия», «Шоу ужасов», — заявили юзеры.

В январе Уэст отнял телефон у папарацци из-за одного вопроса о его жене — дизайнере Бьянке Цензори.