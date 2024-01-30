Канье Уэст отнял телефон у журналистки из-за одного вопроса о его жене

Американский рэпер и дизайнер Канье Уэст отнял телефон у папарацци из-за одного вопроса о его жене — дизайнере Бьянке Цензори. Соответствующий материал и видео приводит TMZ.

На размещенных кадрах журналистка TMZ поинтересовалась у идущего по улице 46-летнего исполнителя, действительно ли он контролирует свою супругу и запрещает ей пользоваться социальными сетями. Отмечается, что подобную информацию сообщали ранее инсайдеры.

«Привет, Канье, как дела? Приятно тебя видеть! Люди хотят знать, есть ли у Бьянки свобода выбора?» — обратилась к звезде репортерша.

В свою очередь, музыкант с черной маской на голове, скрывавшей его лицо, выхватил мобильное устройство у корреспондентки из рук. Затем артист в течение нескольких минут ругал ее, заявив, что заданный вопрос был неуместным и неуважительным. При этом в разговоре он называл себя супергероем и легендой.

В декабре сообщалось, что родители Бьянки Цензори остались недовольны ее браком с Канье Уэстом. Они заявили, что считают музыканта «вызывающим беспокойство». Кроме того, выяснилось, что членов семьи Цензори задели скандальные высказывания артиста о евреях.