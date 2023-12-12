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19:19, 12 декабря 2023Ценности

Родители новой жены Канье Уэста остались недовольны их браком

Фото: Rachpoot / Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images

Родители новой жены американского рэпера Канье Уэста остались недовольны их браком. Об этом сообщает Daily Mail.

Анонимный инсайдер рассказал журналистам, что родственники дизайнера Бьянки Цензори считают музыканта «вызывающим беспокойство». По его словам, им показалось подозрительным, что они поженились спустя месяц после его расставания с телезвездой Ким Кардашьян. «Они действительно не хотели, чтобы Бьянка стала его способом отвлечься от такого громкого развода», — добавил он.

Кроме того, выяснилось, что членов семьи Цензори задели скандальные высказывания артиста о евреях. «Конечно, родители Бьянки беспокоятся из-за того, что она путешествует с ним по всему миру, особенно когда из-за своих действий он приобрел так много врагов», — заключил собеседник издания.

В ноябре сообщалось, что Бьянка Цензори разглядела манипуляции в поведении своего супруга.

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      Мария Винар
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