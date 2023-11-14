Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:20, 14 ноября 2023Ценности

Новая жена Канье Уэста разглядела манипуляции в его поведении

Фото: Rachpoot / Bauer-Griffin / Getty Imagers

Дизайнер Бьянка Цензори разглядела манипуляции в поведении рэпера Канье Уэста. Соответствующий материал появился на сайте издания Daily Mail.

Анонимный источник рассказал, что друзья новой жены музыканта смогли дозвониться до нее. «Ее друзья рассказали, что именно они чувствуют, и сказали, что ей нужно, черт возьми, проснуться», — отметил он.

По словам инсайдера, Цензори сама знает, что закрылась от близких ей людей. Кроме того, она начинает замечать проблемы в их взаимоотношениях с Уэстом. «Она знает о методах контроля Канье и начинает смотреть на вещи со стороны», — заключил собеседник издания.

В сентябре Канье Уэст заставил Бьянку Цензори позировать в откровенном наряде перед толпой. Исполнитель устроил супруге фотосессию на оживленной улице во Флоренции.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      Осужденного за расправу над Анной Политковской помиловали. Он уехал на СВО и стал комбатом

      Российский хоккеист рассказал о жизни на 20 тысяч рублей

      Блогерша с проплешиной раскрыла способ отрастить волосы за месяц

      Американская корпорация выделила Украине 400 миллионов долларов

      Стало известно о возможном уходе замглавы Минтранса до конца года

      Власти Финляндии объяснили закрытие пунктов пересечения границы с Россией

      WhatsApp запустил голосовые чаты

      Еврокомиссия выделила Украине дополнительную гуманитарную помощь

      Немецкая OBI захотела запретить экс-дочке в России использовать товарные знаки

      Стало известно об уничтожении двух лодок ВСУ в Херсонской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости