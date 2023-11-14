Новая жена Канье Уэста разглядела манипуляции в его поведении

Дизайнер Бьянка Цензори разглядела манипуляции в поведении рэпера Канье Уэста. Соответствующий материал появился на сайте издания Daily Mail.

Анонимный источник рассказал, что друзья новой жены музыканта смогли дозвониться до нее. «Ее друзья рассказали, что именно они чувствуют, и сказали, что ей нужно, черт возьми, проснуться», — отметил он.

По словам инсайдера, Цензори сама знает, что закрылась от близких ей людей. Кроме того, она начинает замечать проблемы в их взаимоотношениях с Уэстом. «Она знает о методах контроля Канье и начинает смотреть на вещи со стороны», — заключил собеседник издания.

В сентябре Канье Уэст заставил Бьянку Цензори позировать в откровенном наряде перед толпой. Исполнитель устроил супруге фотосессию на оживленной улице во Флоренции.