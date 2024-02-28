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20:48, 28 февраля 2024Ценности

Новая жена Канье Уэста появилась на публике без трусов

Фото: Aissaoui Nacer / Vendetta / Best Ima / Backgrid USA

Жена рэпера Канье Уэста, дизайнер Бьянка Цензори, появилась на публике в непристойном виде и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

29-летняя избранница музыканта была замечена на Неделе моды в Париже. Так, она предстала перед камерами в черных капроновых колготках и укороченной шубе. При этом на размещенных кадрах видно, что знаменитость решила выйти в свет без трусов и бюстгальтера.

Журналисты отмечают, что после данного поступка Цензори может грозить тюрьма и штраф в размере 15 тысяч евро (около 1,4 миллиона рублей) после проверки закона об эксгибиционизме.

Ранее американская телезвезда Ким Кардашьян выдвинула требование Канье Уэсту на тему «голых нарядов» его нынешней жены. Анонимный инсайдер рассказал, что предпринимательница настоятельно попросила избранницу бывшего супруга одеваться сдержаннее при детях и воздержаться от скандальных нарядов. По его словам, Кардашьян была искренне удивлена, что музыкант позволяет своей возлюбленной появляться на публике в непристойном виде.

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      Карина Черных
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