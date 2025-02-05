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16:52, 5 февраля 2025Ценности

Раскрыты детали жизни Бьянки Цензори до брака с Канье Уэстом

Daily Mail: Бьянка Цензори крутилась в кругах богатых детей до брака с Уэстом
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Javier Rojas / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Журналисты Daily Mail раскрыли детали жизни австралийского архитектора Бьянки Цензори до замужества с американским рэпером Канье Уэстом. Подробности опубликованы на сайте издания.

Бывшие однокурсники девушки, которая училась в Баптистской гимназии Кэри, рассказали, что на самом деле «она постоянно крутилась в кругах богатых детей из частных школ». При этом модель всегда была близка со своей семьей, которая вела закрытый образ жизни. «То, что она оказалась в браке с такой звездой, должно было их удивить», — считают инсайдеры.

Цензори описали как экстраверта, который умел находить язык со всеми. «Она никогда не была пугающей злой девчонкой. Думаю, люди удивятся, насколько она умна», — уточнил друг детства девушки и добавил, что именно благодаря превосходным оценкам после школы она получила степень бакалавра архитектуры в Мельбурнском университете в 2017 году.

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По словам приятели супруги Уэста, она всегда добивалась успеха во всем, что бы ни выбрала. «Она была тусовщицей после школы, никогда не пропускала все крупные общественные мероприятия, например, походы в ночные клубы или поездки на автомобильные гонки, — заявил он. — Я не удивлен, что она попала на работу в Yeezy, ведь Бьянка всегда была стильной».

Однако анонимный источник все же удивился, что она выбрала Канье в качестве избранника. В то же время подруга Цензори, с которой она ездила на фестиваль Rainbow Serpent в январе 2017 года, назвала ее смелой и современной девушкой. «Мне понравилось, как смело она носила наклейки на сосках вопреки общественному мнению», — подытожила героиня материала.

В августе 2024 года Бьянка Цензори в откровенном наряде пришла на ужин с матерью и детьми Канье Уэста.

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