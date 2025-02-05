Раскрыты детали жизни Бьянки Цензори до брака с Канье Уэстом

Daily Mail: Бьянка Цензори крутилась в кругах богатых детей до брака с Уэстом

Журналисты Daily Mail раскрыли детали жизни австралийского архитектора Бьянки Цензори до замужества с американским рэпером Канье Уэстом. Подробности опубликованы на сайте издания.

Бывшие однокурсники девушки, которая училась в Баптистской гимназии Кэри, рассказали, что на самом деле «она постоянно крутилась в кругах богатых детей из частных школ». При этом модель всегда была близка со своей семьей, которая вела закрытый образ жизни. «То, что она оказалась в браке с такой звездой, должно было их удивить», — считают инсайдеры.

Цензори описали как экстраверта, который умел находить язык со всеми. «Она никогда не была пугающей злой девчонкой. Думаю, люди удивятся, насколько она умна», — уточнил друг детства девушки и добавил, что именно благодаря превосходным оценкам после школы она получила степень бакалавра архитектуры в Мельбурнском университете в 2017 году.

По словам приятели супруги Уэста, она всегда добивалась успеха во всем, что бы ни выбрала. «Она была тусовщицей после школы, никогда не пропускала все крупные общественные мероприятия, например, походы в ночные клубы или поездки на автомобильные гонки, — заявил он. — Я не удивлен, что она попала на работу в Yeezy, ведь Бьянка всегда была стильной».

Однако анонимный источник все же удивился, что она выбрала Канье в качестве избранника. В то же время подруга Цензори, с которой она ездила на фестиваль Rainbow Serpent в январе 2017 года, назвала ее смелой и современной девушкой. «Мне понравилось, как смело она носила наклейки на сосках вопреки общественному мнению», — подытожила героиня материала.

В августе 2024 года Бьянка Цензори в откровенном наряде пришла на ужин с матерью и детьми Канье Уэста.