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10:20, 29 февраля 2024Ценности

Раскрыта правда о скандальном выходе новой жены Канье Уэста в свет без трусов

Фото: Alessandro Levati / Getty Images for Marni Srl

Журналисты раскрыли правду о скандальном выходе новой жены американского рэпера Канье Уэста, дизайнера Бьянки Цензори, в свет без трусов. Соответствующий материал появился на сайте издания Daily Mail.

Выяснилось, что под капроновыми колготками 29-летней избранницы музыканта присутствовала тончайшая накладка телесного цвета. Известно, что такие изделия используются для съемок эротических сцен в кино и на телевидении.

Однако, несмотря на это, власти Парижа могут обвинить Цензори в публичной демонстрации наготы. В данном случае ей может грозить один год тюремного заключения и штраф 15 тысяч евро (около 1,4 миллиона рублей).

Ранее фанат Канье Уэста объяснил его желание раздевать супругу на публике. Он предположил, что стремление артиста снять одежду с избранницы связано с желанием достучаться до его бывшей жены, предпринимательницы Ким Кардашьян.

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      Карина Черных
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