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17:52, 4 февраля 2025Культура

Канье Уэста назвали «мерзким куском мусора» после голого выхода его жены на «Грэмми»

Меган Маккейн: Появившаяся голой на «Грэмми» жена Канье Уэста выглядит жертвой
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Javier Rojas / Globallookpress.com

Известная американская телеведущая Меган Маккейн высказалась о скандале на музыкальной премии «Грэмми», связанном с откровенным образом жены рэпера Канье Уэста Бьянки Цензори. Ее слова приводит The Independent.

«Я просто хочу, чтобы Канье Уэст оставил нас всех в покое. Он отвратительный, мерзкий кусок мусора, а его жена выглядит как жертва и заложница», — написала блогерша в соцсети, однако затем пост исчез, уточняет издание.

Позже представитель Маккейн заявил, что знаменитость случайно удалила публикацию, добавив, что телеведущая по-прежнему считает исполнителя «мерзкой свиньей».

Ранее Канье Уэст впервые прокомментировал скандал, произошедший на «Грэмми». Рэпер опубликовал фотографию журналиста Дона Лемона в соцсетях и заявил, что именно телеведущий пустил слух о том, что пару выгнали с мероприятия.

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