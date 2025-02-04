Канье Уэст впервые высказался о голом выходе жены на «Грэмми»

Канье Уэст заявил, что его с женой Бьянкой Цензори не выгоняли с «Грэмми»

Американский рэпер Канье Уэст впервые прокомментировал скандал, произошедший на музыкальной премии «Грэмми» из-за откровенного образа его жены Бьянки Цензори. Слова артиста приводит Page Six.

Рэпер опубликовал фотографию журналиста Дона Лемона в соцсетях и заявил, что именно телеведущий пустил слух о том, что пару выгнали с мероприятия.

«Вот придурок, из-за которого пошли слухи о том, что меня и мою жену выгнали с "Грэмми" после трех десятилетий инновационной музыки», — написал Уэст.

Лемон в ответ опроверг заявления артиста, указав на то, что не пускал слух.

Ранее журналисты TMZ раскрыли возможные юридические последствия для Цензори после эпатажного выхода на «Грэмми». Жена Уэста появилась на ковровой дорожке в прозрачном платье и без нижнего белья, продемонстрировав публике голое тело.