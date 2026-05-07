Жители российского города пожаловались на текущую из-под крана жижу

18:30, 7 мая 2026

Жители Ростова-на-Дону пожаловались на текущую из-под крана жижу
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Кадр: Telegram-канал Don Mash

Жители некоторых домов в Ростове-на-Дону пожаловались на текущую из крана жижу, сообщает Telegram-канал Don Mash.

Вода коричневого цвета потекла из кранов жителей домов на Мичуринской улице. О причинах произошедшего жителям неизвестно, в «Ростовводоканале» ее также не назвали.

Ранее жители Ростова-на-Дону пожаловались на воду коричневого цвета на улице Тельмана.

На мутную воду зеленоватого оттенка из-под кранов до этого жаловались и жители Кировского, Ленинского, Ворошиловского, Октябрьского, Пролетарского и Железнодорожного районов города, а также Батайска.

