19:43, 25 марта 2026

Жители российского города пожаловались на мутную воду из-под крана

Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Жители Ростова-на-Дону пожаловались на мутную воду из-под крана. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

С жалобами обратились жители Кировского, Ленинского, Ворошиловского, Октябрьского, Пролетарского и Железнодорожного районов, а также Батайска. На опубликованных фотографиях видна вода мутного зеленоватого оттенка.

Ранее коммунальная авария произошла на улице Вагнера в Калининграде. Без горячей воды и теплых батарей остались жители 46 многоквартирных домов, 12 социальных объектов и 33 объектов иного назначения.

Также ранее жители многоэтажного дома в Екатеринбурге полгода провели без холодной воды из-за упрямых соседей, которые накопили долги по коммунальным услугам и не пускали ремонтников в жилье.

