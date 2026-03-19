Жители российского города остались без отопления из-за аварии

В Калининграде 46 домов остались без горячей воды из-за аварии

Коммунальная авария произошла на улице Вагнера в Калининграде. Без горячей воды и теплых батарей остались жители 46 многоквартирных домов, 12 социальных объектов и 33 объектов иного назначения, сообщила в своем Telegram-канале глава городской администрации Елена Дятлова.

Прорыв труб произошел у лицея № 23. Проблемы с отоплением затронули дома на улицах Галицкого, Вагнера, Житомирской, Больничной, Буткова, Баграмяна, Мариупольской, Барнаульской, Звездной, Московской и других. Специалисты начали устранять проблему.

Ранее сообщалось, что в Магнитогорске 360 домов остались без отопления и горячей воды из-за пожара на ТЭЦ.

Ранее россиянам напомнили, что самовольная установка радиаторов в квартире запрещена законом. Установка или замена батарей по собственному желанию по закону расценивается как вмешательство в общедомовую систему отопления.