Россиянам пригрозили штрафом за самовольно установленные радиаторы

Депутат Якубовский: Самовольная установка радиатора грозит штрафом

Самовольная установка радиаторов в квартире запрещена законом. Какое наказание грозит нарушителям, агентству РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Установка или замена радиаторов по собственному желанию по закону расценивается как вмешательство в общедомовую систему отопления. Штраф в данном случае назначается не столько в качестве наказания, сколько как упреждающая мера во избежание аварий и ради защиты жильцов. Сумма взыскания варьируется от тысячи до полутора тысячи рублей.

Наличие отсекающей арматуры не дает права свободно менять параметры системы, предупреждает депутат. На работу всего стояка может повлиять и перенос радиатора, и увеличение числа секций. В результате непрофессиональной наладки системы в одних квартирах температура может подняться слишком высоко, а в других — держаться ниже нормы. Любые работы с радиаторами Якубовский рекомендует проводить по согласованию с управляющей компанией и с учетом технических требований.

Ранее россиянам рассказали о последствиях преждевременного отключения батарей. Если отключить подачу тепла, в системах могут образоваться воздушные пробки — без их устранения включать отопление заново небезопасно, а при ночных заморозках делать это придется регулярно.