Сотни домов в российском городе остались без воды и тепла

В Магнитогорске Челябинской области сотни домов остались без отопления и горячей воды. О ситуации в российском городе стало известно Telegram-каналу Ural Mash.

Всего тепла и горячей воды лишились 360 домов. По словам жильцов, ресурсов нет уже 20 часов. Причиной отключения стал пожар на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Правобережном районе. Местные власти обещали завершить ремонтные работы к 17:00 четверга, 12 марта.

