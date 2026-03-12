Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:30, 12 марта 2026Экономика

Сотни домов в российском городе остались без воды и тепла

В Магнитогорске 360 домов остались без тепла и горячей воды
Александра Качан (Редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Магнитогорске Челябинской области сотни домов остались без отопления и горячей воды. О ситуации в российском городе стало известно Telegram-каналу Ural Mash.

Всего тепла и горячей воды лишились 360 домов. По словам жильцов, ресурсов нет уже 20 часов. Причиной отключения стал пожар на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Правобережном районе. Местные власти обещали завершить ремонтные работы к 17:00 четверга, 12 марта.

Ранее жители села Чумикан в Хабаровском крае остались без электричества на четверо суток. Свет отключили из-за мощного циклона со шквалистым ветром.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликовано первое обращение нового верховного лидера Ирана

    Названы условия пожизненного наказания для напавших на «Крокус Сити Холл» террористов

    Раскрыт уровень смертности в российских колониях

    Известный ведущий назвал мерзавцами злорадствующих по поводу рака у Лерчек россиян

    Врач предупредила об опасности избыточного количества воды

    ВС России нанесли серию ударов по северо-востоку Украины

    Глыба льда упала на пенсионерку в Подмосковье и разбила ей лоб

    72-летняя российская телеведущая призналась в неудачной пластике

    Захарова ответила на слова о выгоде России от войны в Иране словами из песни SHAMAN

    Иран сделал предупреждение Трампу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok