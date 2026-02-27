Российский поселок остался без света на четыре дня

Жители села Чумикан четвертые сутки сидят без света

В Хабаровском крае жители села Чумикан остаются без электричества уже четвертые сутки. На ситуацию в своем Telegram-канале обратил внимание губернатор региона Дмитрий Демешин.

Подачу ресурса отключили в понедельник, 23 февраля, когда поселок накрыл мощный циклон со шквалами ветра. В результате из строя вышел дизель-генератор. Из-за аварии приостановил работу местный детский сад, в школе и интернате все эти дни не работают столовые. В магазинах сельчане разобрали все свечи и газовые баллоны для плит.

В Чумикан направлена мобильная дизельная электростанция, а ремонт ведется круглые сутки. Сроки окончания работ все время смещаются — сейчас, как заверяют в краевом министерстве ЖКХ, электричество намерены вернуть в дома к концу недели. Такой блэкаут, по словам местных жителей, происходит в селе уже второй раз с начала года. Сельчане готовят обращение в правительство Хабаровского края и призывают ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

