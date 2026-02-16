Реклама

Экономика
17:08, 16 февраля 2026Экономика

Тысячи жителей российского города остались без света

Тысячи жителей поселка в Саратове остались без света из-за аварии
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Иван Дуплик / Фотобанк Лори

Тысячи жителей одного из поселков Саратова лишились света из-за аварии. Об этом сообщили в диспетчерской АО НЭСК в Telegram-канале.

Речь идет о поселке городского типа Красный Октябрь. Причиной случившегося стало повреждение в высоковольтных сетях. Всего, согласно сообщениям потребителей, без электричества остались жители семи многоквартирных домов, а также 170 частных построек.

В данный момент сотрудники аварийной бригады занимаются ремонтом сетей, чтобы вернуть свет в дома. «Предположительно, отключения в электроустановке Саратовский РЭС», — добавили в диспетчерской АО НЭСК. Примерное время, когда электроснабжение будет восстановлено, там называть не стали.

Ранее в феврале около 50 тысяч жителей Владивостока остались без света в результате пожара на местной ТЭЦ.

