Жители российского города пожаловались на коричневую жижу

Жители Ростова-на-Дону пожаловались на жидкость коричневого цвета на улице Тельмана. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Местные жители рассказали, что часто видят, как коричневая вода бьет из-под земли. Она образует большую лужу на дороге, так что пройти по улице становится сложно. Представители «Ростовводоканала» пообещали разобраться с ситуацией, о происхождении воды там рассказать не смогли.

Ранее в Челябинской области пожаловались, что в заповедное озеро Увильды тайно сливают фекалии. Президент Уральского общества охраны природы Максим Чмель заявил, что из-за отсутствия в поселках централизованной канализации ассенизаторы, нанятые собственниками домов, санаториев и баз отдыха, сбрасывают откачанную жижу в колодцы в окрестных лесах. Субстанция поступает в грунт, а затем в озеро — памятник природы.