Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:28, 6 мая 2026Экономика

Жители российского города пожаловались на коричневую жижу

Жители Ростова-на-Дону пожаловались на жидкость коричневого цвета на улице
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Жители Ростова-на-Дону пожаловались на жидкость коричневого цвета на улице Тельмана. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Местные жители рассказали, что часто видят, как коричневая вода бьет из-под земли. Она образует большую лужу на дороге, так что пройти по улице становится сложно. Представители «Ростовводоканала» пообещали разобраться с ситуацией, о происхождении воды там рассказать не смогли.

Ранее в Челябинской области пожаловались, что в заповедное озеро Увильды тайно сливают фекалии. Президент Уральского общества охраны природы Максим Чмель заявил, что из-за отсутствия в поселках централизованной канализации ассенизаторы, нанятые собственниками домов, санаториев и баз отдыха, сбрасывают откачанную жижу в колодцы в окрестных лесах. Субстанция поступает в грунт, а затем в озеро — памятник природы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об обнаружении объявленных пропавшими без вести российских офицеров

    Раскрыта судьба отрезавшей 4-летнему ребенку голову няни-мигрантки

    Назван подходящий для запивания шашлыка алкоголь

    Россиянам дали советы по отстирыванию белых кроссовок

    Обнаружен способ выявления риска Альцгеймера еще в молодости

    Трое россиян вложились в круглосуточный секс-джакузи

    Жители российского города пожаловались на коричневую жижу

    Трамп оценил актуальность переговоров с Ираном

    Неспособность Запада признать поражение в конфликте с Россией объяснили

    Стало известно о перестановках во власти кавказского региона России после увольнения главы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok