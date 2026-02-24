Реклама

Экономика
17:08, 24 февраля 2026Экономика

В российском регионе пожаловались на залитое фекалиями заповедное озеро

В Челябинской области пожаловались на затопленные фекалиями озера
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Андрей Попов / РИА Новости

В Челябинской области пожаловались, что в заповедное озеро тайно сливают фекалии. Внимание на ситуацию в российском регионе со ссылкой на президента Уральского общества охраны природы Максима Чмеля обратило Ura.ru.

Речь идет об озере Увильды — памятнике природы. По словам собеседника издания, из-за отсутствия в расположенных рядом с водоемом поселках централизованной канализации ассенизаторы, нанятые собственниками домов, санаториев и баз отдыха, сбрасывают откачанную жижу в колодцы в окрестных лесах, из которых она поступает в грунт, а затем в озеро. «Проблема существует не только с загрязнением Увильдов, но и озерами Малые и Большие Ирдяги. В них напрямую попадают нечистоты, которые вывозят от поселков Кузнецкого, Губернского и Беспаловки», — поделился информацией эколог.

Руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков отметил, что на Увильдах ситуация усложняется тем, что, несмотря на старания местного муниципалитета, который выделяет субсидии на вывоз жидких отходов, предприниматели не везут отходы в специальный центр приемки, а ради экономии «сливают в лесах в подобные колодцы». Он подчеркнул, что затопление местности фекалиями напрямую влияет на экосистему.

Ранее жители поселка в Ростовской области пожаловались на затапливающие населенный пункт фекальные озера.

    Обсудить
