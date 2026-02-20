В российском регионе пожаловались на фекальные озера

В Ростовской области пожаловались на затапливающие поселок фекальные озера

В Ростовской области жители одного из поселков пожаловались на фекальные озера, которые затапливают их населенный пункт. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Don Mash.

Речь идет о поселке Овощном под Батайском — жители по крайней мере двух ЖК в нем еще с декабря 2025 года страдают от смрадных вод из-за забитой канализации. «Вот он, зловонный родник, течет канализация. Вечером здесь прямо фонтан, и все это заливает вдоль домов, между домов. Здесь уже образовывается река. Вот это все идет и выходит уже на тротуар, по которому ходят дети, люди», — сетовал один из местных жителей, заснявший затопленные фекалиями улицы на видео.

Начиная с декабря, люди стали писать жалобы чиновникам Азовского района. Те обещали им прислать комиссию, однако этого до сих пор не произошло. Помимо этого, люди просили помощи через прямую линию губернатора Юрия Слюсаря. Им ответили, что очистной комплекс находится в руках индивидуального предпринимателя, который должен следить за состоянием коммуникаций.

В администрации Азовского района создали специальную комиссию, чтобы обязать бизнесмена приводить в порядок сети. При этом результата это не дало.

Накануне стало известно, что в подмосковных Люберцах подвал жилого дома затопило фекалиями.