Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:52, 20 февраля 2026Экономика

В российском регионе пожаловались на фекальные озера

В Ростовской области пожаловались на затапливающие поселок фекальные озера
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Telegram-канал Don Mash

В Ростовской области жители одного из поселков пожаловались на фекальные озера, которые затапливают их населенный пункт. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Don Mash.

Речь идет о поселке Овощном под Батайском — жители по крайней мере двух ЖК в нем еще с декабря 2025 года страдают от смрадных вод из-за забитой канализации. «Вот он, зловонный родник, течет канализация. Вечером здесь прямо фонтан, и все это заливает вдоль домов, между домов. Здесь уже образовывается река. Вот это все идет и выходит уже на тротуар, по которому ходят дети, люди», — сетовал один из местных жителей, заснявший затопленные фекалиями улицы на видео.

Начиная с декабря, люди стали писать жалобы чиновникам Азовского района. Те обещали им прислать комиссию, однако этого до сих пор не произошло. Помимо этого, люди просили помощи через прямую линию губернатора Юрия Слюсаря. Им ответили, что очистной комплекс находится в руках индивидуального предпринимателя, который должен следить за состоянием коммуникаций.

В администрации Азовского района создали специальную комиссию, чтобы обязать бизнесмена приводить в порядок сети. При этом результата это не дало.

Накануне стало известно, что в подмосковных Люберцах подвал жилого дома затопило фекалиями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Объявлено об изменении линии фронта на СВО

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    В Москве подросток поджег колонку на АЗС

    В США сочли правильным оставить Россию без «Адмирала Кузнецова»

    В России прокомментировали выход Польши из Оттавской конвенции по противопехотным минам

    Бруклина Бекхэма осудили за выход в свет в часах от отца за 23 миллиона рублей

    Начальника российской колонии осудили за комфортные условия для осужденного

    Врач назвал преимущества одного вида молока перед другими

    Женщина сбросила 19 килограммов без диет и раскрыла неочевидный секрет похудения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok