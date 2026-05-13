У россиян внезапно пропала вода

Mash: Жители Бодайбо остаются без воды четвертые сутки

В Бодайбо внезапно пропала вода — жители российского города остаются без нее четвертые сутки. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Подача ресурса прекратилась после коммунальной аварии на станции «Роса», которая случилась 10 мая. Вечером 12 мая удалось подключить водоснабжение в части домов, но ночью снова все сломалось — к утру многие районы снова оказались с пустыми кранами.

У некоторых россиян все же появилась вода. Однако горожане недовольны ее качеством — из кранов льется ржавая и зловонная жидкость. Власти Бодайбо назвали такую воду технической. При этом подвоз питьевой воды в регионе тоже работает с перебоями. Россияне заранее оставляют заявки, но даже спустя сутки не могут дождаться доставки.

