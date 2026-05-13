Экономика
14:52, 13 мая 2026Экономика

У россиян внезапно пропала вода

Mash: Жители Бодайбо остаются без воды четвертые сутки
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: BlurryMe / Shutterstock / Fotodom

В Бодайбо внезапно пропала вода — жители российского города остаются без нее четвертые сутки. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Подача ресурса прекратилась после коммунальной аварии на станции «Роса», которая случилась 10 мая. Вечером 12 мая удалось подключить водоснабжение в части домов, но ночью снова все сломалось — к утру многие районы снова оказались с пустыми кранами.

У некоторых россиян все же появилась вода. Однако горожане недовольны ее качеством — из кранов льется ржавая и зловонная жидкость. Власти Бодайбо назвали такую воду технической. При этом подвоз питьевой воды в регионе тоже работает с перебоями. Россияне заранее оставляют заявки, но даже спустя сутки не могут дождаться доставки.

Ранее в Нижнем Тагиле смытый в унитаз плюшевый удав оставил без воды целый многоквартирный дом. Речь идет о доме на улице Энтузиастов, 91. По информации источника, жильцы пожаловались на проблемы с канализацией и слабый напор воды в аварийную службу. Приехав на место, специалисты обнаружили, что причиной засора оказалась длинная игрушечная змея зелено-желтого цвета.

