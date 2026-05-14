13:41, 14 мая 2026Экономика

Россия столкнулась с резким ростом цен на морепродукты

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В первые четыре месяца 2026 года российским ресторанам пришлось существенно увеличить расходы на морепродукты, поскольку закупочные цены на них взлетели на 10-40 процентов. Об этом со ссылкой на данные участников рынка пишут «Известия».

Совладелец сети «Честная рыба» Ян Дмитренко рассказал, что дорожает как российская, так и импортная рыба. По его мнению, главной причиной стали сложности с логистикой.

Управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк отметил, что рыболовам, работающим на Дальнем Востоке, проще продать свою продукцию в Японию, чем везти ее в рефрижераторе в Москву. Российская отрасль в целом имеет сильную экспортную составляющую, а при сложностях с доставкой ситуация только усугубляется.

Как указал основатель сети рыбных магазинов «Курильский берег» Алексей Рудько, России не хватает морепродуктов практически по всем позициям, при этом собственная добыча из-за налогов, сложностей с хранением и логистики зачастую не дешевле импорта. В свою очередь, Дмитриенко добавил, что к росту закупочных цен привел неурожай аквакультуры и закрытие части предприятий по выращиванию и вылову морепродукции.

Из-за увеличения расходов рестораторы вынуждены повышать цены на готовые блюда, менять рецептуру и меню, чтобы сохранить покупателей. Исполнительный директор сети суши-баров «Моккано» Марина Котвицкая предполагает, что по отдельным позициям закупочная стоимость продолжит расти на 10-20 процентов.

Осенью прошлого года президент России Владимир Путин потребовал увеличить потребление рыбы в России за счет снижения цен на нее и улучшения условий для транспортировки.

