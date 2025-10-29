Экономика
Путин высказался о потреблении россиянами рыбы

Улов российских рыбаков должен в первую очередь поступать на отечественные прилавки, а у россиян должна быть возможность приобрести рыбную продукцию по приемлемой цене. Об этом в ходе совещания с правительством заявил президент России Владимир Путин, отметивший, что сейчас потребление гражданами рыбы и морепродуктов отстает от рекомендованной Минздравом нормы. Его высказывания приводит ТАСС.

«У нас сейчас 24 килограмма на человека получается, должно быть больше», — сказал глава государства. Он обратил внимание на то, что в странах, где уровень потребления рыбы высокий, увеличивается и продолжительность жизни, и призвал озвучить конкретные предложения в этой сфере.

Напомнив, что страна располагает уникальными запасами биоресурсов, президент отметил, что важно не только добыть их, но и обеспечить переработку и транспортировку, дав приоритет интересам внутреннего рынка. «Чтобы жители всех регионов России могли купить эти качественные товары по доступной цене», — объяснил Путин.

Ранее популяризовать потребление рыбы в России призвал вице-премьер Дмитрий Патрушев. Продвигать его, по словам зампреда правительства, следует системно и профессионально, и важным фактором в этом процессе является цена, в связи с чем, подчеркнул он, уже ведется работа.

