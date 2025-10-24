Власти заявили о необходимости популяризовать потребление рыбы в России

Патрушев: Нужно популяризовать потребление рыбы в России

Нужно популяризовать потребление рыбы, чтобы россияне покупали ее чаще. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев, его цитирует РИА Новости.

По словам представителя властей, Россия входит в топ-5 рыболовных держав, и у нее есть огромный потенциал для наращивания добычи водных биоресурсов.

«По результатам недавно проведенных исследований очевидно, что рыба — один из самых желанных для россиян продуктов. Поэтому она должна стать тем самым товаром, который люди действительно будут готовы покупать чаще и регулярно видеть на своем столе», — высказался Патрушев на пленарной сессии Международного рыбопромышленного форума.

Продвигать потребление рыбы нужно системно и профессионально. Однако роль в этом процессе играют множество факторов, прежде всего — ценовой. В этом направлении уже ведется работа, подчеркнул Патрушев.

В кулуарах форума руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что красной рыбы и икры в России достаточно для внутреннего потребления и частично для экспорта. Глава ведомства отметил, что лососевая путина в России практически закончилась, и ее итоговый вылов почти в 1,5 раза превысил показатели прошлого года. Сейчас рыбаки добыли уже 335 тысяч тонн.