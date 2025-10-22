Экономика
17:21, 22 октября 2025Экономика

В России заявили о достаточном количестве красной рыбы и икры

Росрыболовство: Красной рыбы и икры в РФ достаточно для внутреннего потребления
Вячеслав Агапов

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Красной рыбы и икры в России достаточно для внутреннего потребления и частично для экспорта. Об этом заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, его цитирует ТАСС.

В кулуарах Международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий глава ведомства отметил, что лососевая путина в России практически закончилась, и ее итоговый вылов почти в 1,5 раза превысил показатели прошлого года. Сейчас рыбаки добыли уже 335 тысяч тонн.

Замглавы компании «Инарктика» Андрей Баранов ранее предупредил, что в среднесрочной перспективе стоимость красной рыбы в мире будет расти в среднем на четыре процента ежегодно. Тенденция удорожания этого вида рыбы в мире не новая. Подобная ценовая динамика фиксируется на глобальном рынке на протяжении последних нескольких лет. «Плюс-минус рост цен на красную рыбу так и сохраняется», — пояснил Баранов.

По словам главы Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталия Корнева, стоимость лосося в России за последние десять лет увеличилась в несколько раз, однако в 2025 году ситуация может измениться. Дело в том, что вылов этой рыбы в стране в нечетные годы обычно идет лучше, чем в четные, добавил он.

