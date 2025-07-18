Россиянам предсказали цены на лосось

НСН: В 2025 году лосось в России может подешеветь на 10-15 процентов

В 2025 году цены на лосось в России могут или стабилизироваться, или опуститься, считает президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев. Его процитировало НСН.

По его словам, причиной такой динамики может стать то, что в нечетные годы вылов этой рыбы обычно лучше, нежели в четные. Впрочем, пока цены не снижаются, поскольку прошла только часть путины и рыба сейчас на Дальнем Востоке. В продажу «у нас» она поступит лишь к концу сентября. Кроме того, в августе еще будет вылов на Сахалине. Если он окажется удачным, то цены скорректируются.

Корнев отметил, что за последние десять лет рыба подорожала в РФ в несколько раз, однако в этом году с вероятностью примерно в 70 процентов можно ждать 10-15-процентного снижения цен.

В конце марта президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев, прогнозировал, что в 2025 году объемы вылова лосося превысят показатели прошлого года. Как следствие, можно ждать снижения цен. Он также напомнил, что в 2024 году имела место худшая за последние два десятилетия путина, что обернулось скачком стоимости красной рыбы.