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15:33, 29 марта 2025Экономика

Россиянам пообещали снижение цен на икру

Президент ВАРПЭ Зверев: В 2025-м вылов лосося увеличится и икра будет дешеветь
Вячеслав Агапов
СюжетРост цен на продукты:

Фото: Pogiba Alexandra / news.ru / Globallookpress.com

В 2025 году объемы вылова лосося превысят показатели прошлого года, поэтому стоимость продукции будет уменьшаться. Снижение цен на икру россиянам пообещал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев, его слова приводит НСН.

По словам эксперта, в 2024 году прошла худшая лососевая путина за 20 лет. Сокращение добычи вызвало резкий рост цен икры в октябре-ноябре. Однако даже в этих условиях цены на продукт к декабрю начали постепенно уменьшаться. Теперь красная икра должна еще сильнее подешеветь — при условии, что на рынке не будет спекуляций.

По данным «Чек Индекс», траты россиян на икру выросли в ноябре 2024 года на 25 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го. Резкое подорожание икры объясняли в том числе заметным снижением улова рыбы на Дальнем Востоке, а также негативными последствиями от деятельности браконьеров.

В ноябре замглавы Росрыболовства Василий Соколов назвал ситуацию с ценами на красную икру неадекватной. По его словам, помимо остатков прошлой путины, в отрасли «неплохие показатели по производству икры от аквакультуры» и дефицита на рынке нет, хотя данные о нем разгоняет бизнес.

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