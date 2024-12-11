Траты россиян на один продукт питания резко выросли

РИА Новости: средний чек на красную икру в России вырос на 25 % в ноябре

По итогам ноября 2024 года средний чек на красную икру в российских розничных магазинах увеличился на 25 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и достиг отметки в 4015 рублей. О резком увеличении трат граждан на этот продукт питания сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков ресурса «Чек Индекс».

Эксперты отметили, что расходы россиян на красную икру выросли втрое сильнее, чем на черную. Траты граждан на последний вид икры за отчетный период увеличились только на 8 процентов. В ноябре средний чек на черную икру в российских розничных сетях достиг уровня в 3520 рублей.

Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) сообщило, что по итогам октября средняя стоимость килограмма красной икры в России впервые превысила отметку в 8 тысяч рублей. За второй месяц осени средние цены на эту продукцию в стране достигли уровня в 8104 рубля.

Регионом с самой высокой средней стоимостью красной икры за отчетный период стал Крым. Там средняя цена килограмма этой продукции составила 11 тысяч рублей. В топ-3 по этому показателю вошли Мурманская область (10,5 тысячи) и Подмосковье (10,1 тысячи). Самые доступные цены на красную икру эксперты зафиксировали в Удмуртии (там килограмм можно было приобрести в среднем за 3,7 тысячи рублей) и в Тыве (4,9 тысячи рублей).

В качестве главных причин резкого удорожания красной икры эксперты назвали ряд факторов, включая заметное сокращение улова рыбы на Дальнем Востоке, Сахалине и Камчатке, а также негативные последствия от деятельности браконьеров. На этом фоне аналитики спрогнозировали дальнейшее удорожание красной икры в России на 20 процентов к новогодним праздникам.