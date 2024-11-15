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21:09, 15 ноября 2024Экономика

В России рекордно подорожал один деликатес

ЕМИСС: средняя цена икры в России впервые превысила 8 тысяч рублей за килограмм
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

По итогам октября 2024 года средняя стоимость килограмма красной икры в России впервые превысила отметку в 8 тысяч рублей и достигла рекордного уровня 8104 рубля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Для сравнения, в сентябре средняя стоимость этого деликатеса в стране находилась на уровне в 6955 рублей за килограмм. Таким образом, за месяц планка поднялась на 1149 рублей. При этом ранее Telegram-канал Mash сообщал, что в Приморском крае стоимость лососевой красной икры у местных оптовиков ближе к концу первой половины ноября увеличилась в среднем до 9 тысяч рублей за килограмм. А в некоторых случаях ценник может доходить до 13,2 тысячи рублей.

В качестве главных причин резкого удорожания этого деликатеса эксперты назвали заметное сокращение улова рыбы на Дальнем Востоке, Сахалине и Камчатке. Кроме того, по словам аналитиков, на ситуацию оказывает негативное влияние деятельность браконьеров, которые несколько месяцев назад перекрыли региональные реки сетями, тем самым мешая рыбе зайти на нерест из Японского моря. На этом фоне они спрогнозировали дальнейшее удорожание красной икры в России на 20 процентов к новогодним праздникам.

Замглавы Росрыболовства Василий Соколов назвал неадекватной ситуацию с резким ростом цен на этот деликатес в РФ. Он, в частности, отметил, что нехватки красной икры в стране сейчас не наблюдается. Это способствуют не только остатки прошлой путины, но и «неплохие показатели по производству икры от аквакультуры». С учетом вышеперечисленных факторов представитель ведомства назвал «разгон» цен искусственным и обвинил в нем представителей бизнеса. Росрыболовство также ожидает результатов проверки всей товаропроводящей цепочки «от рыбака до прилавка» от Федеральной антимонопольной службы (ФАС), чтобы проанализировать всю информацию и выявить виновников ценового ралли.

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