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16:33, 12 ноября 2024Экономика

Россиянам назвали главную причину скорого удорожания икры

Mash: красная икра в РФ подорожает на 20 % перед Новым годом из-за браконьеров
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Стоимость красной икры в России вырастет в среднем на 20 процентов перед Новым годом и вдвое в сравнении с показателем конца 2023-го из-за деятельности браконьеров в Приморском крае. О главной причине скорого удорожания этой продукции в РФ сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что несколько месяцев назад злоумышленники перекрыли региональные реки сетями, тем самым мешая рыбе зайти на нерест из Японского моря. Речь идет в том числе об одной из ключевых рек Приморского края — Киевки, которая протекает в Лазовском районе.

Браконьеры отсекли сетями несколько участков этой реки и заблокировали рыбу, чтобы выполнить план по добыче 60 тонн лососевых и 40 тонн их икры. При этом злоумышленники активно препятствовали проходу добросовестных рыбаков, угрожая им. Местные жители обратились за помощью в отделение МВД «Партизанский» и Генпрокуратуру. Однако к настоящему времени результатов проверки до сих пор нет.

Из-за подобной браконьерской деятельности суммарный улов рыбы на Дальнем Востоке, Сахалине и Камчатке заметно уменьшился. На этом фоне местные оптовики подняли отпускные цены на красную икру до 9 тысяч рублей за килограмм, хотя в конце прошлого года стоимость составляла в среднем 5,5-6 тысяч. В то же время на различных сайтах оптовая стоимость продукции доходит в некоторых случаях до 13,2 тысячи рублей.

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