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21:33, 10 ноября 2024Экономика

Красная икра подорожает к Новому году

Красная икра подорожает на 20 % к Новому году из-за сокращения улова
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Красная икра подорожает на 20 процентов к Новому году — по сравнению с концом 2023-го цены подлетят в два раза. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что причина увеличения цен — сокращение улова на Дальнем Востоке, Сахалине и Камчатке. Теперь килограмм лососевой красной икры продают оптом за 9000 рублей вместо 5500-6500 рублей, как в 2023 году. В розницу цена достигает 13200 рублей за килограмм.

Подорожание произошло в том числе из-за ужесточения процесса получения сертификатов и уменьшения спроса из-за высоких цен. Представители рынка полагают, что к новогодним праздникам цена вырастет еще выше на две-три тысячи рублей.

7 ноября специалисты Роскачества обнаружили кишечную палочку в красной икре восьми российских производителей, в то время как заявленным требованиям соответствует продукция только трех компаний.

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