Роскачество обнаружило кишечную палочку в красной икре

«Ридус»: кишечную палочку нашли в красной икре восьми российских производителей

Специалисты Роскачества обнаружили кишечную палочку в красной икре восьми российских производителей, в то время как заявленным требованиям соответствует продукция только трех компаний. Об этом со ссылкой на пресс-службу организации сообщает «Ридус».

Как стало известно журналистам, проблемы с качеством указанной продукции связаны с ненадлежащим санитарным состоянием производства, а также нарушениями условий хранения и перевозки.

При этом, отмечают эксперты, пищевое отравление происходит не во всех случаях попадания кишечной палочки в организм человека. Как правило оно бывает связано со значительной обсемененностью этими бактериями, говорится в публикации.

Икра дорожает в России текущей осенью на фоне сокращения вылова лососевых. Ранее стало известно, что на Камчатке неизвестные похитили со склада местного завода полторы тонны красной икры стоимостью более 10 миллионов рублей.

