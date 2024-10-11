В России подорожала красная икра

Росстат: красная икра подорожала в сентябре на 12,6 %

Икра лососевых рыб подорожала в сентябре на 12,6 процента, следует из данных Росстата.

В ведомстве указали, что темпы роста цен замедлились в сентябре до 8,63 процента с августовских 9,05 процента. В месячном сравнении потребительские цены в сентябре выросли на 0,48 процента.

В Минсельхозе ранее пообещали проанализировать необходимость ограничения экспорта дорожающей в РФ красной икры. Глава министерства Оксана Лут уточнила, что, хотя речь в данном случае не идет о социальном продукте, власти будут ориентироваться на то, чтобы в первую очередь им были обеспечены российские потребители.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ в свою очередь решили проанализировать цены на самые популярные виды рыбы — минтай, треску, пикшу, сельдь, горбушу, исследовав всю товаропроводящую цепочку «от рыбака до прилавка». По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, из-за роста стоимости этот вид продукции оказался недоступным для большей части граждан.