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15:25, 7 октября 2024Экономика

Власти прокомментировали возможность введения ограничений на экспорт красной икры

Лут: Минсельхоз РФ проанализирует вопрос об ограничении экспорта красной икры

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Минсельхоз РФ проанализирует необходимость ограничения экспорта красной икры, будет следить за ценами и вести диалог с производителями. Соответствующие заявления главы ведомства Оксаны Лут приводит РИА Новости.

Министр уточнила, что, хотя речь в данном случае не идет о социальном продукте, власти будут ориентироваться на то, чтобы в первую очередь красной икрой были обеспечены российские потребители. «Будем смотреть на это… Здесь будем принимать решение», — сказала Лут, комментируя возможность введения ограничений. По ее словам, обсуждаемое колебание объемов вылова рыбы является обычным экономическим процессом.

Согласно прогнозу, который ранее озвучил глава Росрыболовства Илья Шестаков, вылов тихоокеанских лососей в России в этом году сократится более чем вдвое против прошлогодних 609 тысяч тонн.

Икра в России уже начала дорожать. Цены выросли в годовом выражении на 25 процентов, рассказал председатель Рыбного союза Александр Панин. «Планировали выловить 320 тысяч тонн лососевых, а выловили около 230», — объяснил он.

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      Дмитрий Воронин
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