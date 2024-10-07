Власти прокомментировали возможность введения ограничений на экспорт красной икры

Лут: Минсельхоз РФ проанализирует вопрос об ограничении экспорта красной икры

Минсельхоз РФ проанализирует необходимость ограничения экспорта красной икры, будет следить за ценами и вести диалог с производителями. Соответствующие заявления главы ведомства Оксаны Лут приводит РИА Новости.

Министр уточнила, что, хотя речь в данном случае не идет о социальном продукте, власти будут ориентироваться на то, чтобы в первую очередь красной икрой были обеспечены российские потребители. «Будем смотреть на это… Здесь будем принимать решение», — сказала Лут, комментируя возможность введения ограничений. По ее словам, обсуждаемое колебание объемов вылова рыбы является обычным экономическим процессом.

Согласно прогнозу, который ранее озвучил глава Росрыболовства Илья Шестаков, вылов тихоокеанских лососей в России в этом году сократится более чем вдвое против прошлогодних 609 тысяч тонн.

Икра в России уже начала дорожать. Цены выросли в годовом выражении на 25 процентов, рассказал председатель Рыбного союза Александр Панин. «Планировали выловить 320 тысяч тонн лососевых, а выловили около 230», — объяснил он.