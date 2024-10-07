Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:31, 7 октября 2024Экономика

В России начал дорожать один деликатес

Рыбный союз: на фоне завершения путины в России начала дорожать красная икра

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Из-за выросшего спроса на фоне нерыбного года в России начала дорожать красная икра. Об этом со ссылкой на Рыбный союз и Рыбную ассоциацию сообщает газета «Известия».

Популярный деликатес дорожает, несмотря на завершение путины по добыче лососевых рыб. По словам председателя Рыбного союза Александра Панина, цены выросли в годовом выражении на 25 процентов.

«Этот год был нерыбным, да еще и не самым удачным даже для четных лет. Планировали выловить 320 тысяч тонн лососевых, а выловили около 230. При этом объем производства лососевой икры напрямую связан с объемами вылова. Средний выход готового продукта — четыре-пять процента от массы выловленной рыбы», — пояснил эксперт.

Цены на деликатес сейчас сдерживают прошлогодние запасы — икру с прошлого года можно купить по цене пять-шесть тысяч рублей за килограмм. Икра горбуши новой путины обойдется уже в 7-7,5 тысячи рублей за тот же объем. И к Новому году стоимость может вырасти еще на 10 процентов на фоне растущего спроса. Дешеветь продукт начнет лишь после праздников, в связи с падением спроса и необходимостью распродать остатки.

Материалы по теме:
В мире стремительно исчезают пчелы. Почему это может привести к глобальному кризису?
В мире стремительно исчезают пчелы.Почему это может привести к глобальному кризису?
8 июля 2024
Бургеры в «Макдоналдсе» дорожают и перестают быть едой для бедных. На что идут сети фастфуда, чтобы вернуть покупателей
Бургеры в «Макдоналдсе» дорожают и перестают быть едой для бедных.На что идут сети фастфуда, чтобы вернуть покупателей
14 августа 2024

По данным Росстата, за август красная икра в России подорожала на 2,3 процента — это рекордный месячный прирост с ноября 2022 года. По мнению основателя сети рыбных магазинов «Курильский берег» Алексея Рудько, к Новому году красная икра будет стоить как черная.

«По сравнению с прошлым годом икра подорожала ровно в два раза, хотя в августе и сентябре цены на нее должны были упасть, так как идет поступление нового улова. <...> Думаю, что к Новому году стоимость значительно подрастет — до 10 тыс. в опте и до 13 тыс. рублей в рознице» — отметил он.

Вице-премьер Дмитрий Патрушев пообещал, что в 2024 году жители России не останутся без рыбы и красной икры к Новому году. В Росрыболовстве при этом заявили, что первоначальный прогнозируемый вылов лосося на Дальнем Востоке в 2024 году составляет порядка 320 тысяч тонн, и этого количества должно хватить, чтобы закрыть потребности внутреннего рынка и в красной рыбе, и в красной икре.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Дуров раскрыл реакцию на беременность своей девушки. Он узнал о ребенке на допросе

      Москвичей предупредили об аномальной погоде

      Губернатор раскрыл подробности отражения атаки ВСУ на Воронежскую область

      Россия стала поставлять Европе больше газа

      Семикратная олимпийская чемпионка раскрыла отношение иностранных спортсменов к россиянам

      Появились подробности пожара на нефтебазе в Крыму

      В России собрались создать несколько новых программ ипотеки

      Российский военный рассказал о специфике боев в Курской области

      Россиянин описал цены на Чукотке фразой «могут доходить до 400 рублей за десяток яиц»

      На Wildberries появился российский автомобиль

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше