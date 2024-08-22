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03:51, 22 августа 2024Экономика

Россиян пообещали не оставить без рыбы и красной икры к Новому году

Патрушев: в России нет предпосылок для подорожания красной икры и рыбы

Фото: Alexandra Pogiba / News.ru / Global Look Press

Россияне в этом году не останутся без рыбы и красной икры к Новому году, пообещал в интервью РИА Новости вице-премьер Дмитрий Патрушев.

«И рыба, и икра — будут. И селедка, и шпроты, и другие продукты для салатов и новогоднего стола», — заявил он.

По словам Патрушева, уже сейчас российские рыбаки добыли больше сельди, иваси, кальмаров, креветок, чем в прошлом году. Также растет вылов сырья для пресервов и консервов для рыбных бутербродов, поэтому предпосылок к повышению цен нет.

Он напомнил, что в прошлом году в России был один из рекордных выловов, однако «были те же вопросы». «Цены как раз повышают спекулятивно, на фоне слухов», — резюмировал Патрушев.

В 2023 году зампредседателя Рыбного союза Сергей Гудков рассказывал, что на фоне рекордного вылова лососевых, который стал вторым по величине за всю историю наблюдений, снизится цена на горбушу и икру. Снижение цен на красную рыбу на фоне рекордного вылова отмечали уже в начале августа прошлого года.

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      Марина Совина
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