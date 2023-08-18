Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
18:13, 18 августа 2023Экономика

В России подешевеет икра

Зампред Рыбного союза Гудков предсказал снижение цен на горбушу и икру в России

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В России на фоне рекордного вылова лососевых, который стал вторым по величине за всю историю наблюдений, снизится цена на горбушу и икру, рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» зампредседателя Рыбного союза Сергей Гудков.

По его словам, рыба уже подешевела на 35-40 процентов, и примерно через две-три недели это скажется на розничных расценках, которые снизятся соразмерно. Насколько упадет цена на икру, будет ясно к началу октября.

Снижение цен на красную рыбу на фоне рекордного вылова отметили уже в начале августа. Несмотря на это рестораторы заявляли о возможном подорожании суши и роллов на 25 процентов. В Рыбном союзе на это заявили, что причин для роста цен нет, поскольку нехватки сырья в России не наблюдается.

Ранее президент страны Владимир Путин поручил членам правительства разработать меры по стимулированию внутреннего потребления рыбы. Сделал он это в ответ на предложение губернатора Камчатского края Владимира Солодова ввести в стране рыбные четверги по аналогии с практиковавшимися в Советском Союзе.

Что думаешь? Оцени!
    Дмитрий Воронин
    Обсудить
    Последние новости

    Американский БПЛА заметили над Черным морем на фоне атаки ВСУ на корабли России

    Бывший депутат Рады призвал украинский народ к восстанию

    Россиян обязали ставить на учет одну категорию транспорта

    Россиянин 16 лет проработал в МВД с подаренным женой поддельным дипломом

    Гоар Аветисян показала фигуру в облегающем платье и раскрыла свой вес

    Переехавшая из Бразилии в Россию телеведущая сравнила две страны

    В США назвали случайностью падение американского беспилотника в Черное море

    В России опровергли сообщения о резком подорожании соды

    Россиянка купила для кошек отдельную квартиру и попала под суд

    В Швеции захотели пересмотреть закон о сожжении Корана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости