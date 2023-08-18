В России подешевеет икра

Зампред Рыбного союза Гудков предсказал снижение цен на горбушу и икру в России

В России на фоне рекордного вылова лососевых, который стал вторым по величине за всю историю наблюдений, снизится цена на горбушу и икру, рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» зампредседателя Рыбного союза Сергей Гудков.

По его словам, рыба уже подешевела на 35-40 процентов, и примерно через две-три недели это скажется на розничных расценках, которые снизятся соразмерно. Насколько упадет цена на икру, будет ясно к началу октября.

Снижение цен на красную рыбу на фоне рекордного вылова отметили уже в начале августа. Несмотря на это рестораторы заявляли о возможном подорожании суши и роллов на 25 процентов. В Рыбном союзе на это заявили, что причин для роста цен нет, поскольку нехватки сырья в России не наблюдается.

Ранее президент страны Владимир Путин поручил членам правительства разработать меры по стимулированию внутреннего потребления рыбы. Сделал он это в ответ на предложение губернатора Камчатского края Владимира Солодова ввести в стране рыбные четверги по аналогии с практиковавшимися в Советском Союзе.

