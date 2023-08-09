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13:55, 9 августа 2023Экономика

В России оценили возможность роста цен на красную рыбу

Рыбный союз не увидел причин для подорожания красной рыбы в России

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Причин для роста цен в сегменте лососевых в России сейчас нет, прокомментировали ТАСС в Рыбном союзе прозвучавшие ранее заявления рестораторов о возможном подорожании суши и роллов на 25 процентов.

В частности, не наблюдается нехватки сырья, которая разгоняла бы цены в том числе на указанную продукцию. По данным организации, в январе — июле лосося и форели было ввезено в страну на 12 процентов больше (48 тысяч тонн), чем годом ранее. В том числе увеличились поставки из Турции и Чили по более низкой в сравнении с предыдущим годом цене.

При этом на Дальнем Востоке уже добыто почти 480 тысяч тонн горбуши, кеты и других видов тихоокеанских лососей, что сразу в три раза больше, чем в 2022 году. О том, что на фоне такого вылова отпускные цены на горбушу начали снижаться рыбопромышленники уже сообщали несколько дней назад.

Российские рестораторы и сети доставки предупредили о подорожании суши и роллов, сославшись на проблемы с поставками ингредиентов для блюд японской кухни, таких как рыба, кальмар, курица и рис на фоне ограничений Запада на экспорт в Россию и роста спроса на отечественную продукцию.

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    Дмитрий Воронин
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