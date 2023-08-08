Рестораны предупредили о подорожании суши

«Ъ»: рестораторы предупредили о росте цен на суши и роллы на 25 процентов

Российские рестораторы и сети доставки предупредили о подорожании суши и роллов на 25 процентов. Об этом со ссылкой на представителей отрасли пишет «Коммерсантъ».

Ресторанный бизнес рассказал о проблемах с поставками ингредиентов для блюд японской кухни, таких как рыба, кальмар, курица и рис на фоне ограничений Запада на экспорт в Россию и роста спроса на отечественную продукцию. Также выросла цена российских продуктов. Так, средняя цена форели увеличилась с 1,3 до 1,5 тысячи рублей за килограмм, а семги — с 1,5 до 1,6 тысячи рублей.

Омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов отметил, что производители повысили цены вслед за подорожание зарубежных товаров и ростом курса доллара. Он также упомянул о зависимости суши-ресторанов от поставок импортной семги — норвежской, чилийской и фарерской, при этом такая рыба продолжит дорожать из-за сложностей с логистикой и параллельным импортом. В России семгу выращивают на единственном заводе в Мурманске, однако мальки туда поступают из недружественных стран, добавил Миронов.

Переход на российскую дикую рыбу стал бы выходом из сложившейся ситуации, однако сейчас большая часть местного дикого лосося экспортируется в Азию, продолжил эксперт. В итоге рост цен на готовую продукцию может ненадолго оттолкнуть потребителей, но потом они вернутся, предположил он.

Сеть доставки японских блюд «Ёбидоёби» подтвердила, что на фоне трудностей с поставками из-за рубежа отрасль обратилась к отечественным и белорусским производителям рыбы, которые подняли цены из-за повышенной нагрузки. С начала года на Дальнем Востоке минтай подорожал почти на 16 процентов, сельдь — на 13 процентов, а камбала — почти в полтора раза, заявили представители сети.

Управляющий партнер сети «Моремания» Артем Ломизе считает, что отчасти динамика цен вызвана сезонность. Сейчас вылов на Дальнем Востоке только начался, и поставщики, вероятно, хотят заработать сильно больше, чем стоит рыба, отметил он. По прогнозам Ломизе, если ее не будут покупать по текущей цене, к сентябрю-октябрю стоимость начнет снижаться — так происходит каждый год.

Подорожал и другой важный для производства суши продукт — рис. По словам президента Российского зернового союза Аркадия Злочевского, длиннозерный рис, который не производится в стране, за последние полтора года вырос в цене на 20-30 процентов. Причиной изменения стоимости могла стать мировая конъюнктура, связанная с запретом вывоза белого риса из Индии, считает глава союза. Однако Россия закупала из Индии только рис басмати, которого запрет не коснулся.