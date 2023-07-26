В России резко выросли цены на один вид риса

Глава РЗС Злочевский: за полтора года длиннозерный рис в России подорожал на 20-30 %

За последние полтора года в России на 20-30 процентов подорожал длиннозерный рис — этот вид крупы не производится в стране и поставляется из-за рубежа. Об этом заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в интервью ТАСС.

Причиной изменения цен может стать мировая конъюнктура, связанная с запретом вывоза белого риса из Индии, считает глава союза. Однако Россия закупала из Индии только рис басмати, которого запрет не коснулся.

По словам Злочевского, в год россияне потребляют 1 миллион тонн риса, из которых 200 тысяч приходится на длиннозерный рис. Он добавил, что круглозерного риса в стране хватает как для внутреннего потребления, так и для поставок за рубеж.

О том, что импортный рис растет в цене и продолжит дорожать, говорит также глава Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. По данным организации, оптовая стоимость рисовой крупы к сентябрю может подняться с 78 до 82 тысяч рублей за тонну. Российские производители предупреждали о скачке цен еще весной.

Параллельно с повышением цен на рис могут вырасти оптовые цены на гречку. ИКАР прогнозирует, что из-за ослабления рубля и рекордного экспорта стоимость товара может подняться почти на 10 процентов — с 41 до 45 тысяч за тонну и даже выше.