Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
09:27, 26 июля 2023Экономика

В России резко выросли цены на один вид риса

Глава РЗС Злочевский: за полтора года длиннозерный рис в России подорожал на 20-30 %

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

За последние полтора года в России на 20-30 процентов подорожал длиннозерный рис — этот вид крупы не производится в стране и поставляется из-за рубежа. Об этом заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в интервью ТАСС.

Причиной изменения цен может стать мировая конъюнктура, связанная с запретом вывоза белого риса из Индии, считает глава союза. Однако Россия закупала из Индии только рис басмати, которого запрет не коснулся.

По словам Злочевского, в год россияне потребляют 1 миллион тонн риса, из которых 200 тысяч приходится на длиннозерный рис. Он добавил, что круглозерного риса в стране хватает как для внутреннего потребления, так и для поставок за рубеж.

О том, что импортный рис растет в цене и продолжит дорожать, говорит также глава Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. По данным организации, оптовая стоимость рисовой крупы к сентябрю может подняться с 78 до 82 тысяч рублей за тонну. Российские производители предупреждали о скачке цен еще весной.

Параллельно с повышением цен на рис могут вырасти оптовые цены на гречку. ИКАР прогнозирует, что из-за ослабления рубля и рекордного экспорта стоимость товара может подняться почти на 10 процентов — с 41 до 45 тысяч за тонну и даже выше.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Грушко
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме предложили создать аналоги HIMARS и Storm Shadow для ударов по Украине

    В США сообщили о переброске опытных подразделений ВСУ под Купянск

    Водитель ударил москвича пистолетом в дорожном конфликте и попал на видео

    Москвичи смогут узнать свой биологический возраст

    В России резко выросли цены на один вид риса

    На Кубани потушили пожар на складе винзавода

    H&M подал в суд на Shein

    Мигранта-пенсионера обвинили в изнасиловании ребенка в подвале дома Подмосковья

    Россиянка заставляла трехлетнюю дочь и трехмесячного сына есть кошачий корм

    ЦБ разрешил иностранцам с российским ВНЖ выводить замороженные активы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости