В России сообщили о риске резкого подорожания риса

«Коммерсантъ» предупредил о повышении цен на рис до 30% в торговых сетях из-за неурожая

Российские производители рисовой крупы уведомили торговые сети, что повысят оптовые цены на 10-30 процентов из-за проблем с урожаем, сообщил «Коммерсанту» источник среди поставщиков. Однако ретейл пока не спешит менять ценники в магазинах, так как резкое подорожание чревато риском снижения продаж как самого риса, так и других продуктов.

Урожай оказался хуже ожиданий, так как прошлой весной в Краснодарском крае произошла авария на Федоровском гидроузле. Он обеспечивал влагой большую часть рисовых полей региона, в котором выращивается основной объем риса в стране. Валовый сбор риса снизился, а качество сырья снизилось — то есть большой процент риса выбраковывают, что ведет к росту цен, объяснил собеседник «Ъ».

Получение уведомлений о повышении цен на рис в диапазоне 8-30 процентов подтвердили и четыре источника газеты в рознице. «Лента» заявила, что «не готова транслировать повышение цен на потребителя» и ожидает стабилизации ситуации на рынке, поэтому пока цены не поднимает. О том, что решения о пересмотре цен пока не приняты, заявил и источник «Ъ» в другой сети.

«Учитывая востребованность рисовой крупы, сети как могут сдерживают рост цен на полке», — заявил один из собеседников в торговой сети. Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов отметил, что резкое повышение стоимости риса может грозить снижением спроса и на другие товары. Источник «Ъ» среди производителей сообщил, из-за роста цен на рис покупатели могут переключиться на более доступную гречку.

Исполнительный директор Национального рисового союза Михаил Радченко не видит предпосылок для роста оптовых цен нет — учитывая действующий запрет на экспорт риса, его запасов хватит для покрытия внутреннего спроса. В ближайшую неделю оптовые цены упадут, ожидает союз. Заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Ирина Глазунова также указывает на рекордное производство крупы в 2022 году — было выпущено 529 тысяч тонн, поэтому насыщенность рынка остается высокой.

Представитель Минсельхоза заявил, что качество риса и объем урожая 2022 года полностью соответствуют потребностям российских переработчиков, а цены на сырье и крупы стабильны и оснований для их роста в этом сезоне нет.

