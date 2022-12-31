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21:13, 31 декабря 2022Экономика

Россия продлила запрет на экспорт риса на полгода

Россия продлила запрет на экспорт риса до 30 июня 2023 года

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Российское правительство продлило временный запрет на экспорт риса на полгода, до 30 июня 2023 года, пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

Речь идет о «вывозе риса (код 1006 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ЕАЭС)) и крупы рисовой (код 1103 19 500 0 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС)».

При этом ограничение не распространяется на продукцию, вывозимую в страны ЕАЭС. Кроме того, запрет не действует на рис, который отправляется для оказания гумпомощи на основании решений Кабмина РФ, а также вывозимый в рамках межправительственных соглашений и транзитных перевозок. Кроме того, он не касается товара, перемещаемого между частями территории России через другие государства.

Ранее правительство России с 1 июля временно ограничило вывоз риса, рисовой крупы и кормовых аминокислот.

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Марина Совина
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