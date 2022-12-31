Россия продлила запрет на экспорт риса на полгода

Россия продлила запрет на экспорт риса до 30 июня 2023 года

Российское правительство продлило временный запрет на экспорт риса на полгода, до 30 июня 2023 года, пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

Речь идет о «вывозе риса (код 1006 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ЕАЭС)) и крупы рисовой (код 1103 19 500 0 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС)».

При этом ограничение не распространяется на продукцию, вывозимую в страны ЕАЭС. Кроме того, запрет не действует на рис, который отправляется для оказания гумпомощи на основании решений Кабмина РФ, а также вывозимый в рамках межправительственных соглашений и транзитных перевозок. Кроме того, он не касается товара, перемещаемого между частями территории России через другие государства.

Ранее правительство России с 1 июля временно ограничило вывоз риса, рисовой крупы и кормовых аминокислот.