Названа причина возможного запрета на экспорт риса из России

Экономист Холод связал возможный запрет на вывоз риса из России с плохим урожаем

Из-за введения возможного запрета Россией на экспорт рисап роблем с продовольствием в мире не возникнет. В беседе с «Лентой.ру» доктор экономических наук, бывший начальник департамента агропромышленного комплекса правительства России Леонид Холод назвал причину появления такой инициативы.

По его словам, запрет на вывоз каких-либо продуктов вводится из-за плохого урожая.

Как правило, это значит, что ожидается не самый большой урожай. Для того, чтобы сбалансировать внутренние потребности и экспортные возможности, объявляется такой мораторий Леонид Холод доктор экономических наук

При этом опасения, что из-за сокращения поставок некоторые государства столкнутся с продовольственными проблемами, напрасны. Наиболее популярными экспортерами риса считаются азиатские страны.

«На продовольственной ситуации в мире это никак не отразится, потому что Россия в основном рис завозила и не прославилась в мире как крупнейший экспортер риса. Российская Федерация специализируется больше на пшенице, кормовых культурах и самом обычном зерне», — отметил Холод.

Наиболее значимым ударом стало бы сокращение поставок других продуктов из России, считает экономист

«Российская Федерация имеет важное значение на рынке пшеницы, кукурузы, ячменя, подсолнечного масла, то есть на рынке того, что мы продаем в больших количествах», — заключил специалист.

Министерство сельского хозяйства предложило с 31 июля по 31 декабря 2022 года ограничить экспорт риса из России.

В мае в Краснодарском крае размыло дамбу, построенную для защиты урожая риса. По предварительным оценкам, инцидент может привести к падению урожая риса в России на 40 процентов.

