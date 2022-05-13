Созданную для спасения урожая риса в России дамбу размыло

Созданную для спасения урожая риса в России временную дамбу в Краснодарском крае размыло

В Краснодарском крае размыло временную дамбу на Федоровском гидроузле, о завершении строительства которой местные власти сообщили два дня назад. Как передает в пятницу, 13 мая, пресс-служба регионального управления МЧС, размыв произошел в центре сооружения, его размер достигает десяти метров, а скорость сброса воды — 659 кубометров в секунду.

Обрушение основной конструкции произошло 22 апреля. В причинах инцидента разбираются следователи, однако еще в прошлом году дамбу начали реконструировать из-за предаварийного состояния.

Инцидент стал серьезной угрозой сельскому хозяйству. Ситуация может привести к падению урожая риса в России на 40 процентов, ведь гидроузел обеспечивал водой 80 процентов рисовых полей в регионе. Спасти производство без восстановления дамбы, объясняли эксперты, нельзя.

В частности, директор «Совэкона» Андрей Сизов указал, что рис требует соответствующей инфраструктуры, то есть обработанных участков полей и воды, без нее урожая не будет. Денежная поддержка от государства никак не повлияет на ситуацию, если не будут созданы условия для выращивания.

В среду, 11 мая, глава Красноармейского района Юрий Васин рассказал о почти полном замыкании дамбы. За неделю до этого министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев проинспектировали строительство. Предполагалось, что когда дамба будет готова, аграрии попробуют провести сев в максимально короткие сроки. Однако в отрасли не исключили, что часть площадей все же придется перераспределить под другие агрокультуры.