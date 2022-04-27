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В России возникли проблемы с собственным рисом

«Ъ» сообщил об угрозе потери 40 процентов урожая российского риса

Фото: digifoodstock.com / Globallookpress.com

Урожай российского риса в 2022 году может упасть на 40 процентов из-за аварии на Федоровском гидроузле в Краснодарском крае. Угрозу обсуждали накануне, 26 апреля, на совещании у директора департамента растениеводства Минсельхоза Романа Некрасова, сообщает «Коммерсантъ».

Возникшие проблемы связаны с тем, что гидроузел обеспечивал водой 80 процентов рисовых полей в регионе. Уровень потерь оценил источник в крупном производителе риса.

Изданию не удалось получить оперативный комментарий в министерстве. Однако оценку подтверждает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. В прошлом сезоне в России собрали около миллиона тонн риса. Авария может сократить сборы по итогам этого года на 400 тысяч тонн, то есть те же 40 процентов.

На совещании Некрасов попросил представителей органов агропромышленного комплекса в южных регионах страны представить предложения по увеличению урожайности риса и описать, какие нужны меры поддержки. В Минсельхозе полагают, что справиться с проблемами компаниям помогут погектарные субсидии — 10 тысяч рублей на гектар при затратах 50-60 тысяч.

Однако директор «Совэкона» Андрей Сизов замечает, что решить проблему деньгами вряд ли получится. Рис требует соответствующей инфраструктуры — это обработанные участки полей и вода, без нее рассчитывать на урожай не приходится. Источник среди производителей подтвердил этот аргумент — директивно нарастить урожай риса невозможно, и без инфраструктуры погектарная поддержка не сработает.

Таким образом, отмечают эксперты, при нехватке риса России придется идти на внешние рынки. Страна импортирует 200 тысяч тонн риса в год, в случае неурожая поставки придется нарастить в три раза, что приведет к росту цен.

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О факте обрушения части строений на Федоровском гидроузле стало известно 22 апреля. Причины инцидента разбирают следователи, однако в прошлом году сооружение начали реконструировать из-за предаварийного состояния. В момент аварии ремонтные работы не проводились.

Месяц назад российские фермеры пожаловались на критическую нехватку средств для посевной кампании. По оценкам аграриев, действовавших на тот момент программ господдержки отрасли не хватает и на половину нужд, а льготные кредиты в некоторых регионах выдавать перестали.

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Платон Щукин
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