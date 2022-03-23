Российские фермеры пожаловались на нехватку денег на посевную

«Ъ»: российские аграрии жалуются на проблемы с посевной из-за нехватки господдержки

В текущем году посевная в России потребует затрат не менее чем на триллион рублей, что как минимум на 20 процентов больше, чем в прошлом году. Однако российские фермеры жалуются, что текущих программ господдержки отрасли не хватает и на половину всех нужд, а льготные кредиты в некоторых регионах аграриям уже почти не выдают, пишет «Коммерсантъ».

Как утверждают источники в отрасли, расходы увеличиваются в связи с резким ростом цен на семена и комплектующие, в том числе поставляемые из-за рубежа. Схожие оценки были обнародованы на заседании Госсовета по сельскому хозяйству представителями «Союзмолока». Они указали, что действующая льготная программа кредитования аграриев по ставке 5 процентов и господдержка системообразующих предприятий позволит получить лишь 30 процентов необходимых денег.

Один из собеседников издания рассказал, что на фоне проблем, связанных с действиями России на Украине, сокращаются лимиты по льготным кредитам. Если год назад один заемщик мог получить 1,5 миллиарда рублей, то нынешней весной — 500 миллионов. По словам источника, структуре одной из агрокомпаний по сниженной ставке выдали всего 10 миллионов.

Директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков заметил, что в некоторых случаях фермеры сталкиваются с отказом в получении льготных займов, хотя Минсельхоз рапортует об увеличении объема субсидий. В частности, такая ситуация сложилась в Тюменской области и Башкирии. По словам Глушкова, банки там ссылаются на исчерпание лимитов.

По словам участников рынка, в прошлые годы аграрии регулярно брали коммерческие кредиты под 10-20 процентов для посевной, но в условиях ключевой ставки 20 процентов займы будут выдавать не дешевле, чем под 25 процентов. Председатель совета директоров ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев отметил, что брать их под посевную никто не станет, потому что их невозможно вернуть. Он не исключил, что при условии нехватки средств у фермеров страну ожидает неконтролируемый рост цен на сельхозпродукцию.

В Минсельхозе отказались признать нехватку средств на посевную. Чиновники полагают, что выделенных из бюджета в текущем году 35 миллиардов рублей на субсидирование кредитов под 5 процентов будет достаточно.

Ранее сообщалось, что из обещанных 127 миллиардов рублей господдержки по состоянию на 15 марта аграриям поступило только 2,6 процента. Фермеры утверждают, что такое промедление приведет к срыву посевной во многих регионах страны. До этого агрохолдинги предупредили, что не могут закупить в нужном объеме химикаты для защиты растений. Причиной стал как рост цен на них, так и отсутствие на складах. В связи с последним обстоятельством урожай 2022 года может дополнительно сократиться.