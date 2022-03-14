Российские фермеры предупредили о снижении урожая

Российские агрохолдинги сообщили о проблемах с закупкой химикатов для защиты растений

Урожай в 2022 году может оказаться заметно ниже, чем в предыдущие годы, из-за проблем с химикатами для защиты растений. Российские фермеры предупредили, что резкое снижение курса рубля и проблемы с логистическими цепочками приводят к тому, что закупить их в необходимом объеме пока невозможно. Об этом со ссылкой на участников совещания у замглавы Минсельхоза Андрея Разина сообщает «Коммерсантъ».

Один из источников в крупном агрохолдинге рассказал, что 25-28 февраля российские и зарубежные предприятия остановили отгрузки на неоплаченные объемы сроком до 14 марта. Также они отозвали прайс-листы и не заключают новые контракты.

По текущим соглашениям стоимость поднялась в 1,3-1,5 раза. Эту информацию подтвердил глава агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко. В свою очередь руководитель управления GR & ESG ГК «Эконива» Любовь Аксенова объяснила, что теперь поставщики требуют оплаты поставок заранее, что дополнительно давит на денежные потоки фермеров.

Директор производственного департамента АПХ «Экокультура» Виктор Валиев заметил, что задержка с поставками химикатов может означать, что они не всегда будут в наличии. Таким образом, собрать планируемый объем не удастся, а значит, овощи и пшеница могут подорожать. Еще один собеседник издания оценил долю средств защиты в себестоимости зерновых в 15 процентов, а овощей — до 18 процентов.

Представитель поставщиков удобрений, гендиректор АО «Фирма "Август"» Михаил Данилов назвал увеличение цен вынужденным. Причиной стало снижение курса рубля и необходимость платить налог 12 процентов на покупку валюты, которая, в свою очередь, необходима для закупки некоторых компонентов удобрений.

Минсельхоз и Минпромторг обсуждают возможность перехода на систему поставок средств защиты растений по аналогии с удобрениями. То есть зафиксировать цены на внутреннем рынке до конца весны и заключить с регионами твердые контракты. Однако исполнительный директор Российского союза производителей химических средств защиты растений (РСП ХСЗР) Владимир Алгинин считает, что такой механизм сложно реализовать из-за большого количества производителей и поставщиков.

В Минпромторге рассказали, что получили от Минсельхоза нужную информацию. Между тем в Минсельхозе опровергают критичность проблем, утверждая, что пестициды на 2022 год российские производители закупили в полном объеме.

