Российские фермеры предупредили об угрозе срыва посевной

«Ъ»: аграрии пожаловались на задержки в выдаче субсидий и отсутствие средств на посевную

Перед началом посевной российские аграрии начали жаловаться на задержки в выдаче авансовых платежей субсидий, которые необходимы для закупки семян, средств защиты растений и топлива. Об этом со ссылкой на участников рынка пишет «Коммерсантъ».

Из обещанных 127 миллиардов рублей господдержки по состоянию на 15 марта фермерам поступило только 2,6 процента. Они предупреждают, что дальнейшее их отсутствие приведет к срыву посевной кампании во многих регионах страны.

Проблемой стала низкая активность региональных властей. В подавляющем большинстве субъектов федерации чиновники до сих пор не внесли в законодательство поправки, которые позволили бы распределять средства среди сельхозпроизводителей. При этом Минсельхоз рекомендовал утвердить такие законы еще в начале января.

В начале месяца глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев подчеркивал, что на фоне текущих проблем с ростом цен авансы в рамках субсидий помогут в проведении посевных работ. К настоящему времени прислушались к нему только пять неназванных регионов, хотя ведомство поручило перевести деньги аграриям в период до 25 марта.

Источник издания в одном из агрохолдингов указал, что поданные заявки никак не помогли получить средства. При этом ситуация только ухудшается, помимо отсутствия доступа к субсидиям, компании не могут рассчитывать и на льготные кредиты. В связи с этим у части аграриев нет средств для начала посевной в запланированных объемах.

В свою очередь, директор «Совэкона» Андрей Сизов заметил, что средств у аграриев сейчас меньше обычного из-за экспортных пошлин на зерно. По его словам, финансовое состояние сельхозпроизводителей имеет ключевое значение для посевной.

Как говорится в материале, Минсельхоз рассматривает санкции по отношению к регионам-нарушителям. Их могут лишить части федеральных субсидий в этом году. Однако директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков заметил, что такая мера только ухудшит положение аграриев, которые и так страдают из-за недофинансирования.

Ранее российские агрохолдинги предупредили о том, что не могут закупить в нужном объеме химикаты для защиты растений как из-за роста цен, так и из-за их физической нехватки. В связи с этим урожай 2022-го может оказаться заметно ниже, чем в прошлые годы.