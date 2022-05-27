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В России предложили запретить экспорт риса

Минсельхоз России предложил ввести запрет на экспорт риса до 31 декабря 2022 года

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Минсельхоз предложил временно запретить экспорт риса из России и подготовил проект соответствующего постановления правительства, сообщает ТАСС.

Запрет предлагается ввести с 1 июля по 31 декабря 2022 года. В этот период из страны нельзя будет вывозить рис и рисовую крупу, говорится в документе.

В начале мая в Краснодарском крае размыло дамбу, построенную для защиты урожая риса. Сооружение было построено на Федеровском гидроузле. По оценкам специалистов, инцидент может привести к падению урожая риса в России на 40 процентов.

27 мая стало известно, что российские власти не станут снимать ранее введенный запрет на экспорт подсолнечника в конце августа, как было запланировано изначально. «Не будет снят, пока не будет достаточно сырья для заполнения наших мощностей по переработке», — отметила первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.

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Платон Щукин
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